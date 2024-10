Notizie.com - Dossieraggio, scoppia la polemica: “Sicurezza totalmente inadeguata”. La mossa del Garante: pronta una task force

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il caso della banda di hacker scoperta a Milano sta tenendo banco nel nostro Paese: sul caso è intervenuto anche ildella Privacy. Unainterdipartimentale per contrastare il fenomeno dei dati rubati, dello spionaggio e del. È una delle prime contromosse elaborate dalle autorità, in particolare daldella Privacy, nel campo della cyberla: “”. Ladeluna(ANSA FOTO/CANVA FOTO)L’emergenza è deflagrata definitivamente sabato scorso, quando la Procura della Repubblica di Milano ha fatto scattare un’operazione contro una banda dedita allo spionaggio e al. Uno scandalo che ha coinvolto non solo il gruppo composto da appartenenti, ex appartenenti alle forze dell’ordine e presunti hacker.