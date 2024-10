Dati rubati, spunta anche un dossier su Marcell Jacobs e il suo staff (Di martedì 29 ottobre 2024) spunta anche un dossier ed intercettazioni illecite a carico dell’atleta Marcell Jacobs e del suo staff nell’inchiesta della Dda di Milano su un gruppo di cyber-spie che avrebbe rubato informazioni alle banche Dati strategiche nazionali. Come si legge negli atti, il dossieraggio nei confronti dell’atleta italiano, del suo manager e del suo allenatore, sarebbe stata «commissionato» da Carmine Feedpress.me - Dati rubati, spunta anche un dossier su Marcell Jacobs e il suo staff Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024)uned intercettazioni illecite a carico dell’atletae del suonell’inchiesta della Dda di Milano su un gruppo di cyber-spie che avrebbe rubato informazioni alle bstrategiche nazionali. Come si legge negli atti, ilaggio nei confronti dell’atleta italiano, del suo manager e del suo allenatore, sarebbe stata «commissionato» da Carmine

Furto dei dati, l'informativa: contatti tra banda dei dossier e persone legate a 007 israeliani. Spunta «un mandato ricevuto dalla Chiesa»

Dati rubati, l'inchiesta Enrico Pazzali, coinvolto nell'inchiesta sui dossieraggi, si è auto-sospeso dal ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, comunicando la ...

DATI RUBATI, GABRIELLI: “SULLA CYBERSICUREZZA SERVONO INVESTIMENTI IMPORTANTI”

Secondo Francesco Greco, i dati sensibili rappresentano “il petrolio moderno”. Per il magistrato, ex procuratore di Milano, “i dati sono potere. E su questi si è riflettuto poco”.

Dati rubati, Piantedosi avvia verifiche sugli accessi abusivi al Viminale. «Spiato» anche Matteo Renzi

Il Viminale ha chiesto all'autorità giudiziaria la trasmissione delle informazioni utili a indagare su intrusioni illecite ...

Dati rubati, ecco tutti i politici spiati dagli hacker: dalla mail di Mattarella a La Russa e Renzi

«Un pericolo per la democrazia di questo Paese», ha descritto così l'ennesimo scandalo dossieraggio, esploso a Milano, il pm della città menghina Francesco De ...