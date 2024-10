Chi è Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo amore di Chiara Ferragni (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la brillante carriera tracciata sulle orme della sua famiglia, tra le più note in Italia, Giovanni Tronchetti Provera è balzato agli onori della cronaca rosa. Da qualche tempo il manager è vicino a Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa. I due si conoscono da tempo perché i rispettivi figli frequentano la stessa scuola a Milano ma solo di recente il loro legame è diventato qualcosa più profondo. Dopo la separazione da Fedez e la breve liaison con Silvio Campara, la Ferry si è avvicinata molto a Tronchetti Provera Junior, con il quale sta vivendo momenti unici e preziosi. Un interesse già molto importante tanto che Chiara ha presentato Giovanni alla madre Marina Di Guardo e alle sorelle minori Francesca e Valentina. Dilei.it - Chi è Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo amore di Chiara Ferragni Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la brillante carriera tracciata sulle orme della sua famiglia, tra le più note in Italia,è balzato agli onori della cronaca rosa. Da qualche tempo il manager è vicino a, l’influencer italiana più famosa. I due si conoscono da tempo perché i rispettivi figli frequentano la stessa scuola a Milano ma solo di recente il loro legame è diventato qualcosa più profondo. Dopo la separazione da Fedez e la breve liaison con Silvio Campara, la Ferry si è avvicinata molto aJunior, con il quale sta vivendo momenti unici e preziosi. Un interesse già molto importante tanto cheha presentatoalla madre Marina Di Guardo e alle sorelle minori Francesca e Valentina.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Giovanni Tronchetti Provera, chi è il manager Pirelli presunto flirt di Chiara Ferragni: l'incontro a scuola e; Chi è Giovanni Tronchetti Provera, la presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni. La vacanza a Ibiza e la foto al ristorante; Chiara Ferragni e la presunta «affettuosa amicizia» con Giovanni Tronchetti Provera; Chi è Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo amore di Chiara Ferragni; Chiara Ferragni, la prima foto con Tronchetti Provera Junior; Chiara Ferragni vicina a Giovanni Tronchetti Provera, non è più solo una voce. Arrivano le prime foto della presunta coppia durante un pranzo a due in riva al Lago di Como; Leggi >>>

Chi è Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo amore di Chiara Ferragni

(dilei.it)

Tutto quello che c’è da sapere su Giovanni Tronchetti Provera, il famoso manager che ora frequenta Chiara Ferragni ...

Chi è Giovanni Tronchetti Provera, il manager presunto nuovo flirt di Chiara Ferragni

(msn.com)

Giovanni Tronchetti Provera: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul manager accostato a Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: primo incontro segreto sul lago di Como FOTO

(leggo.it)

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è sotto i riflettori del gossip da settimane. Dopo la fine della breve frequentazione tra l’influencer e Silvio ...

Chi è Giovanni Tronchetti Provera, la presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni. La vacanza a Ibiza e la foto al ristorante

(msn.com)

La foto c’è. La pubblica il settimanale ‘Chi’ e mostra Chiara Ferragni assieme a Giovanni Tronchetti Provera, quella che si vocifera essere la sua nuova fiamma. Un’affettuosa amicizia “accesa negli ul ...