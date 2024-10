Cervellone quiz game | Birrone Padova (Di martedì 29 ottobre 2024) A grandissima richiesta da Birrone Padova IL Cervellone quiz game arriva OGNI LUNEDÌ! La birra ti fa diventare più intelligente? Siamo proprio curiosi di scoprirlo! Ti aspettiamo per la serata Cervellone: porta i tuoi amici birraioli più acculturati per sfidare le altre squadre a suon di quiz Padovaoggi.it - Cervellone quiz game | Birrone Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A grandissima richiesta daILarriva OGNI LUNEDÌ! La birra ti fa diventare più intelligente? Siamo proprio curiosi di scoprirlo! Ti aspettiamo per la serata: porta i tuoi amici birraioli più acculturati per sfidare le altre squadre a suon di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cervellone quiz game | Birrone Brew Bar Vigonza

(Padovaoggi.it)

DOMENICA 3 NOVEMBRE dalle ore 20.00 a grande richiesta torna a Birrone Brew Bar Vigonza IL CERVELLONE QUIZ GAME! Come funziona? Partecipa ad un'avvincente sfida a squadre: rispondi ai quiz nel modo corretto e più velocemente degli altri ...

Cervellone quiz game | Birrette Cittadella

(Padovaoggi.it)

VENERDI' 1 NOVEMBRE dalle ore 20.00 torna a grande richiesta a Birrette Cittadella IL CERVELLONE QUIZ GAME! Come funziona? Partecipa ad un'avvincente sfida a squadre: rispondi ai quiz nel modo corretto e più velocemente degli altri concorrenti e ...

Cervellone quiz game | Birrone Brew Bar Vigonza

(padovaoggi.it)

DOMENICA 3 NOVEMBRE dalle ore 20.00 a grande richiesta torna a Birrone Brew Bar Vigonza IL CERVELLONE QUIZ GAME! Come funziona? Partecipa ad un'avvincente sfida a squadre: rispondi ai quiz nel ...

Cervellone quiz game | Birrone Schio

(vicenzatoday.it)

LUNEDI' 4 NOVEMBRE da #BirroneSchio torna il CERVELLONE QUIZ GAME! La birra ti fa diventare più intelligente? Siamo curiosi di scoprirlo! Come funziona? Partecipa ad un'avvincente sfida a squadre: ...

Cervellone quiz game | Birrone Padova

(padovaoggi.it)

LUNEDI' 14 OTTOBRE dalle ore 20.00 da Birrone Padova torna a grande richiesta IL CERVELLONE QUIZ GAME! La birra ti fa diventare più intelligente? Da Birrone Padova siamo proprio curiosi di scoprirlo!

Livorno dà il via all' Oktober fest col gioco a quiz Il Cervellone

(msn.com)

Arriva anche a Livorno “Il Cervellone”, il gioco multimediale a quiz per locali con ampia diffusione ... come presentatore-animatore di questo game-show quando stavo in Emilia Romagna.