Bucci: «Vinto contro i signori del no» (Di martedì 29 ottobre 2024) Raggiunge il palazzo della regione in piazza De Ferrari circondato dai suoi sostenitori: «Vittoria, vittoria», gridano. Il vincitore delle regionali liguri, Marco Bucci, ha voluto aspettare la fine completa dello Bucci: «Vinto contro i signori del no» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Bucci: «Vinto contro i signori del no» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Raggiunge il palazzo della regione in piazza De Ferrari circondato dai suoi sostenitori: «Vittoria, vittoria», gridano. Il vincitore delle regionali liguri, Marco, ha voluto aspettare la fine completa dello: «del no» il manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria - Bucci vince : 48 - 8 contro 47 - 3. Esulta il centrodestra - flop M5S - Pd primo partito

(Ilgiornale.it)

L'ex governatore Toti: “Bucci ha vinto anche grazie a me e la sua opera si porrà in continuità con la mia"

“Vittoria contro i signori del No”. Bucci festeggia il trionfo alle Regionali

(Ilgiornale.it)

Il sindaco di Genova, prossimo governatore, esulta al comitato elettorale: "Campagna elettorale degli avversari piena di bugie, ma hanno vinto i cittadini che vogliono crescere"

Liguria, Bucci: contento di aver vinto contro i signori del no

(askanews.it)

Genova, 28 ott. (askanews) – “Ovviamente sono contento. Sono contento per la Liguria e per i cittadini. Abbiamo vinto contro i signori del no. La buona Liguria non torna indietro. Sono stati dei bei 4 ...

“Vittoria contro i signori del No”. Bucci festeggia il trionfo alle Regionali

(ilgiornale.it)

Il sindaco di Genova, prossimo governatore, esulta al comitato elettorale: "Campagna elettorale degli avversari piena di bugie, ma hanno vinto i cittadini che vogliono crescere" ...

Liguria, Bucci vince: 48,8 contro 47,3. Esulta il centrodestra, flop M5S, Pd primo partito

(msn.com)

È una telefonata a decretare la fine della contesa e la vittoria di Marco Bucci. Sono le 21:30 di un lunedì interminabile quando Andrea Orlando chiama il suo avversario e gli augura secco: “Buon lavor ...

Marco Bucci è il nuovo presidente della Liguria: “I cittadini rifiutano i signori del no”

(informazione.it)

– Dopo uno scrutinio al fotofinish Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria con una manciata di migliaia di voti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del campo largo Andre ...