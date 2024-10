Brogli alle elezioni regionali, assolte presidente di seggio e scrutatrici (Di martedì 29 ottobre 2024) assolte perché il fatto non sussiste. Con questa formula sono state prosciolte Vincenza Marino, Maddalena Marano, Rachele Miraglia e Michela Di Maio, tutte di Mondragone.La sentenza è stata pronunciata dal giudice Giovanni Caparco, della prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Casertanews.it - Brogli alle elezioni regionali, assolte presidente di seggio e scrutatrici Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)perché il fatto non sussiste. Con questa formula sono state prosciolte Vincenza Marino, Maddalena Marano, Rachele Miraglia e Michela Di Maio, tutte di Mondragone.La sentenza è stata pronunciata dal giudice Giovanni Caparco, della prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua

REGIONALI 2015 - Nessun broglio nel seggio 22 di Mondragone, l’elezione di Zannini è regolare: assolti perché il fatto non sussiste gli scrutatori

18:05:53 Assolti perché il fatto non sussiste. Con questa formula sono stati prosciolti Marino Vincenza, Marano Maddalena, Miraglia Rachele, Di Maio Michela di Mondragone. Ad emettere la sentenza ass ...

