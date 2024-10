Brambilla (Itinerari previdenziali): “40% popolazione si carica oltre 90% tasse” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Emerge che il 40% della popolazione italiana si carica oltre il 90% delle tasse e il restante paga circa l'8% dell'Irpef. E' un Paese un po' sbilanciato dove finanziare forme di welfare è sempre più complicato". Lo ha detto ad Adnkronos/Labitalia, Alberto Brambilla, presidente del Centro studi Itinerari previdenziali, commentando a margine della Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Emerge che il 40% dellaitaliana siil 90% dellee il restante paga circa l'8% dell'Irpef. E' un Paese un po' sbilanciato dove finanziare forme di welfare è sempre più complicato". Lo ha detto ad Adnkronos/Labitalia, Alberto, presidente del Centro studi, commentando a margine della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:): "40% popolazione si carica oltre 90% tasse";): "40% popolazione si carica oltre 90% tasse"; dettaglio; Economia,): “Italia tra i primi 5 paesi al mondo per welfare”;, a versare almeno 1 euro di Irpef solo poco più metà degli italiani; Pensioni, troppe vie d’uscita anticipate. L’assistenza costa 157 miliardi: +126% in dieci anni; Leggi >>>

Brambilla (Itinerari previdenziali): "40% popolazione si carica oltre 90% tasse"

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Emerge che il 40% della popolazione italiana si carica oltre il 90% delle tasse e il restante paga circa l'8% dell'Irpef. E' un Paese un po' sbilanciato dove fin ...

Itinerari Previdenziali, in 2023 +6,3% Irpef ma 45% italiani non ha reddito ed è a carico

(adnkronos.com)

Salgono sia i contribuenti con redditi compresi tra i 20 e i 29mila euro sia quelli con redditi medio-alti dai 29mila euro in su, diminuiscono i dichiaranti fino a 20mila euro ...

Irpef, il 90% delle tasse è pagato dal 40% degli italiani

(repubblica.it)

Il report del Centro studi Itinerari Previdenziali e Cida. La spesa assistenziale cresce del 126% e pesa solo sul ceto medio ...

Il 15% dei contribuenti paga il 63% delle imposte: a versare è chi dichiara almeno 35mila euro l’anno

(msn.com)

I contribuenti che in Italia dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, il 15,27% del totale, ma pagano il 63,4% delle imposte mentre quelli che dichiarano meno di 15mila sono poco meno di ...