Bernini per l' Einstein Telescope un totale di 13 miliardi

(Di martedì 29 ottobre 2024) È di 1,3complessivi, tra fondi governativi e fondi dalla Regione Sardegna, il finanziamento previsto per realizzare in Sardegna, nella ex miniera di Sos Enattos a Lula, il futuro osservatorio per le onde gravitazionali. Lo ha detto oggi il ministro per l'Università e la Ricerca, Anna Maria, in apertura della conferenza sulle grandi infrastrutture di ricerca organizzata a Oliena, in provincia di Nuoro, nell'ambito della presidenza italiana del G7. L'evento, satellite del G7 Scienza che si è tenuto in luglio a Bologna, è stato organizzato dal ministero dell'Università e Ricerca in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La cifra di 1,3alla quale si riferiscecomprende lo stanziamento di circa 950 milioni di euro annunciato dal governo italiano nel dicembre 2023 e circa 300 milioni da parte della Regione Sardegna.