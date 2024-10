Assegnazione campeggio Natura Forge: il Comune pubblica avviso (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Comune ha pubblicato l’avviso esplorativo per la concessione d’uso del campeggio Natura-Forge di Reggio Calabria. Un atto promosso dal settore ambiente comunale, fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’assessore al ramo Paolo Brunetti e dal consigliere comunale delegato ai Reggiotoday.it - Assegnazione campeggio Natura Forge: il Comune pubblica avviso Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilhato l’esplorativo per la concessione d’uso deldi Reggio Calabria. Un atto promosso dal settore ambiente comunale, fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’assessore al ramo Paolo Brunetti e dal consigliere comunale delegato ai

Reggio Calabria, il Comune pubblica la manifestazione d'interesse per l'assegnazione del campeggio Natura Forge

