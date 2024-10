Isaechia.it - Amici 24, Alessandra Celentano furiosa con alcuni ballerini: “Ma un minimo di pensiero vostro ce lo avete?”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel daytime diappena andato in onda, la maestraha assegnato un nuovo compito in classe agli allievi. La prova consiste nel coreografare, in un’ora di tempo, una coreografia di 40 secondi nel proprio stile. L’insegnante si è rivolta a tutti idella classe, lasciando però loro la facoltà di scegliere se svolgere il compito oppure unirsi aldei loro professori, che non ne riconoscono l’utilità. “Siete abbastanza grandi per decidere di non volerlo fare, il che vuol dire che pensate, come loro, che siano cose inutili, senza senso e fuori da ogni criterio di quello che è il lavoro e lo studio.” In un primo momento, i ragazzi hanno accettato all’unanimità. Unica eccezione Chiara Bacci a cui, in quanto reduce da un infortunio, la maestra ha lasciato la possibilità di scegliere se sforzarsi oppure approfittare per riposarsi.