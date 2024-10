Secoloditalia.it - Al Bano e l’inno anti-comunista: “Quando caddero i regimi nell’Est Europa cantavano la mia Libertà”

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Nei paesi dell’Estsono una celebrità. Polonia, Paesi Baltici, Bulgaria. Ein Romania cadde il comunismo di Ceaucescu per le strade di Bucarestla mia”. Inizia così la lunga intervista di Alal “Corriere della Sera“, nella quale il popolare cantante italiano ripercorre le tappe della sua carriera, anche in relazione alle sue canzoni “politiche”, come. “Quella più impegnata perché in numerosi Paesi dell’America Latina non la passano. Non la fanno circolare eun brano così popolare in tutto il mondo non circola è perché dà fastidio. In Spagna, al tempo di Franco, non passavano la mia 13, Storia D’Oggi. Molte mie canzoni hanno assunto colore politico”. Ale la sua carriera “Sapesse quante volte mi hanno proposto di trasferirmi all’estero. Stati Uniti, Parigi, Monte Carlo.