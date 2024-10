Gaeta.it - Un grido di dolore: la tragedia di Sara Centelleghe e l’appello alla cultura del rispetto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La triste storia diha messo in evidenza una questione cruciale e dolorosa della nostra società: la violenza di genere., una giovane di appena 18 anni, è stata tragicamente uccisa da un vicino nella provincia di Bergamo. Le parole del padre Vittorio, condivise durante la trasmissione “Storie Italiane” su Rai 1, risuonano come un appello accorato per una trasformazionele profonda. La sua testimonianza non solo racconta la perdita incolmabile di una figlia, ma sottolinea anche l’urgenza di educare le nuove generazioni aldignità femminile. Ildi un padre: il racconto della fatalità Vittorioha raccontato a cuore aperto ilincommensurabile per la perdita della figlia. Non ci sono parole che possano attenuare il suo strazio: “Non c’è niente che mi possa ridare