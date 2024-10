Ucraina, Vannacci: “Non condivido invasione ma per Russia in gioco esistenza” (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Russia ha mosso all’Ucraina una "guerra esistenziale", cioè per garantire la propria esistenza". Così il generale Roberto L'articolo Ucraina, Vannacci: “Non condivido invasione ma per Russia in gioco esistenza” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ucraina, Vannacci: “Non condivido invasione ma per Russia in gioco esistenza” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laha mosso all’una "guerra esistenziale", cioè per garantire la propria". Così il generale Roberto L'articolo: “Nonma perin” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Ucraina, Vannacci: “Non condivido invasione ma per Russia in gioco esistenza”

