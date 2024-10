Terrifier 3, una clip in esclusiva del film in anteprima la notte di Halloween (Di lunedì 28 ottobre 2024) Terrifier 3, una clip in esclusiva del film in anteprima la notte di Halloween In vista dell’uscita in sala il 7 novembre e dell’anteprima nel giorno di Halloween (quale data migliore?), ecco una clip esclusiva di Terrifier 3, il terzo raccapricciante capitolo della saga horror slasher firmata Damien Leone e il primo che arriverà sul grande schermo in Italia. La clip esclusiva di Terrifier 3 Nella clip, vediamo la protagonista Sienna, interpretata da una Lauren LaVera perfettamente in parte, alle prese con una ragazza che mette a dura prova la sua psiche ancora traumatizzata dall’incontro con Art (a cui è miracolosamente sopravvissuta, come ricorderà bene chi ha visto il secondo capitolo della saga). Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)3, unaindelinladiIn vista dell’uscita in sala il 7 novembre e dell’nel giorno di(quale data migliore?), ecco unadi3, il terzo raccapricciante capitolo della saga horror slasher firmata Damien Leone e il primo che arriverà sul grande schermo in Italia. Ladi3 Nella, vediamo la protagonista Sienna, interpretata da una Lauren LaVera perfettamente in parte, alle prese con una ragazza che mette a dura prova la sua psiche ancora traumatizzata dall’incontro con Art (a cui è miracolosamente sopravvissuta, come ricorderà bene chi ha visto il secondo capitolo della saga).

