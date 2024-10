Tacchinardi perentorio: «L’Inter non è più quella dell’anno scorso!» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tacchinardi perentorio sulL’Inter, che ha pareggiato 4-4 contro la Juventus dopo un derby d’Italia pazzo. L’ex bianconero netto sui nerazzurri. UN’ALTRA SQUADRA – Alessio Tacchinardi, ospite negli studi di Pressing su Canale 5, ha commentato il pareggio 4-4 nel derby d’Italia: «Partita intensa finalmente, tante belle cose ma anche tanti difetti in fase difensiva. Più da recriminare L’Inter che ha avuto diverse palle-gol per fare il quinto gol. La squadra di Inzaghi non è la stessa squadra dell’anno scorso al livello difensivo e la Juventus ha un grandissimo allenatore che ha tanta personalità. Ma non è più quella dell’anno scorso. Un allenatore come Inzaghi va a casa arrabbiato, stessa cosa Thiago Motta. Dalla difesa delL’Inter non passava uno spillo, il primo gol L’Inter dell’anno scorso non lo prende mai». Inter-news.it - Tacchinardi perentorio: «L’Inter non è più quella dell’anno scorso!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)sul, che ha pareggiato 4-4 contro la Juventus dopo un derby d’Italia pazzo. L’ex bianconero netto sui nerazzurri. UN’ALTRA SQUADRA – Alessio, ospite negli studi di Pressing su Canale 5, ha commentato il pareggio 4-4 nel derby d’Italia: «Partita intensa finalmente, tante belle cose ma anche tanti difetti in fase difensiva. Più da recriminareche ha avuto diverse palle-gol per fare il quinto gol. La squadra di Inzaghi non è la stessa squadraal livello difensivo e la Juventus ha un grandissimo allenatore che ha tanta personalità. Ma non è più. Un allenatore come Inzaghi va a casa arrabbiato, stessa cosa Thiago Motta. Dalla difesa delnon passava uno spillo, il primo golnon lo prende mai».

Tacchinardi perentorio: «L’Inter non è più quella dell’anno scorso!»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

23:47 Primavera 1, domenica mattina la sfida Inter-Empoli: arbitrerà Poli di Verona 23:33 La convinzione di Milanese: "Nell'Inter vedo una sorta di appagamento. La Juve può far bene" 23:19 Bernabé: ... (m.fcinternews.it)

Specie in riferimento a due dei suoi gioielli, vale a dire Vlahovic e Koopmeiners, Alessio Tacchinardi non le manda a dire. E c’è spazio anche per Yildiz e per Nico Gonzalez, per una disamina a tutto ... (ilgiornaledellosport.net)

Domani pomeriggio l’Inter spera di trovare di fronte la versione di Jaka Bijol andata in scena domenica all’Olimpico, assai disastrosa, e non quella ammirata in tutte le altre gare di questa ... (tuttosport.com)