Spal penultima da sola. Troppi crolli all’intervallo. Ora sono dieci reti subite nelle ultime sette giornate (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il colpaccio del Milan Futuro sul campo del Perugia lascia la Spal in solitudine al penultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sul fanalino Legnago Salus. sono diverse le big – o presunte tali – che stanno faticando, perché se il Grifo si è piantato nella pancia della classifica, fa abbastanza impressione la crisi dell’Ascoli, che ha perso pure a Pineto aggravando una crisi difficile da pronosticare all’inizio della stagione. Basti pensare che nelle ultime sei giornate la squadra di Di Carlo è l’unica ad aver racimolato meno punti di quella di Dossena (un punto il Picchio, tre i biancazzurri). A proposito, l’ex tecnico biancazzurro ha rimediato quattro ko su quattro gare sulla panchina bianconera. Sport.quotidiano.net - Spal penultima da sola. Troppi crolli all’intervallo. Ora sono dieci reti subite nelle ultime sette giornate Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il colpaccio del Milan Futuro sul campo del Perugia lascia lain solitudine al penultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sul fanalino Legnago Salus.diverse le big – o presunte tali – che stanno faticando, perché se il Grifo si è piantato nella pancia della classifica, fa abbastanza impressione la crisi dell’Ascoli, che ha perso pure a Pineto aggravando una crisi difficile da pronosticare all’inizio della stagione. Basti pensare cheseila squadra di Di Carlo è l’unica ad aver racimolato meno punti di quella di Dossena (un punto il Picchio, tre i biancazzurri). A proposito, l’ex tecnico biancazzurro ha rimediato quattro ko su quattro gare sulla panchina bianconera.

Con 19 reti al passivo in 10 giornate, la Spal resta saldamente la seconda difesa più battuta del girone dopo quella del Legnago Salus che paga però la goleada subita sul campo della Ternana (8-0) qualche settimana fa.

