Sicurezza stradale, proseguono i controlli dei Carabinieri

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue incessante, al fine di garantire maggiorelungo le principali arterie stradali irpine, l’attività di controllo promossa dal Comando Provinciale deidi Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso. In questi ultimi giorni, sono stati ulteriormente implementati i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada nell’intera provincia irpina, dove ihanno attivato una fitta rete di posti di controllo, anche a doppio senso di marcia. L’impiego maggiore dei militari dell’Arma è stato preordinato lungo le arterie principali che portano in Alta Irpinia, rese sicuramente più caotiche dai numerosi visitatori che in questo fine settimana hanno partecipato alla “45^ Edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino”.