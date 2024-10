“Sarò per sempre la tua zia” Demi Lovato sulla perdita della nipotina dopo il parto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grave lutto per la cantante Demi Lovato, che ha perso la nipotina Xiomara, figlia della sorella Madison Rose De La Garza, morta subito dopo il parto, avvenuto con cesareo d’urgenza. Il fatto è avvenuto circa un mese fa, ma solo adesso De La Garza, nota per il suo ruolo in Desperate Housewives, ha trovato la forza per parlarne, pubblicando un post su Instagram per spiegare l’accaduto. Anche la cantante e attrice ha quindi ricordato la nipotina ripubblicando il post della sorella fra le storie Instagram, con una toccante caption: “RIP alla mia bellissima e perfetta nipote Xiomara. Sono così grata di averti abbracciato. Sarò per sempre la tua zia. Ti amo così tanto Madison”. L'articolo “Sarò per sempre la tua zia” Demi Lovato sulla perdita della nipotina dopo il parto proviene da GravidanzaOnLine. Gravidanzaonline.it - “Sarò per sempre la tua zia” Demi Lovato sulla perdita della nipotina dopo il parto Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grave lutto per la cantante, che ha perso laXiomara, figliasorella Madison Rose De La Garza, morta subitoil, avvenuto con cesareo d’urgenza. Il fatto è avvenuto circa un mese fa, ma solo adesso De La Garza, nota per il suo ruolo in Desperate Housewives, ha trovato la forza per parlarne, pubblicando un post su Instagram per spiegare l’accaduto. Anche la cantante e attrice ha quindi ricordato laripubblicando il postsorella fra le storie Instagram, con una toccante caption: “RIP alla mia bellissima e perfetta nipote Xiomara. Sono così grata di averti abbracciato.perla tua zia. Ti amo così tanto Madison”. L'articolo “perla tua zia”ilproviene da GravidanzaOnLine.

