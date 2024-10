Rotatorie in via Torino e viale Ancona: ok ai progetti (Di lunedì 28 ottobre 2024) La giunta comunale nella sua ultima seduta su proposta dell’assessore comunale alla Mobilità, Francesca Zaccariotto, ha approvato la delibera relativa alla realizzazione di due Rotatorie su via Torino e una rotatoria sperimentale in viale Ancona. Il progetto prevede la realizzazione in forma Veneziatoday.it - Rotatorie in via Torino e viale Ancona: ok ai progetti Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La giunta comunale nella sua ultima seduta su proposta dell’assessore comunale alla Mobilità, Francesca Zaccariotto, ha approvato la delibera relativa alla realizzazione di duesu viae una rotatoria sperimentale in. Il progetto prevede la realizzazione in forma

Rotatorie in via Torino e viale Ancona: ok ai progetti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inizieranno lunedì 21 ottobre (meteo permettendo) i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in fondo a viale ... che si trova dal lato opposto di viale della Libertà, all’intersezione con ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Rotatorie nelle strade più critiche a più alta densità di traffico. In viale Poetto e davanti a piazza Matteotti, sicuramente, in via Roma, forse, in piazza D’Armi, a breve, quindi una ... (unionesarda.it)

Al via da questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in viale Libertà all’imbocco del ponte. Contestualmente non si potrà parcheggiare in tutta l’area interessata dal cantiere ... (laprovinciapavese.gelocal.it)