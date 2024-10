Thesocialpost.it - Ricette mediche, ecco le novità dal 2025. Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)in arrivo per lea partire dal prossimo anno. Dal, infatti, la Legge di Bilancio stabilisce che le prescrizionisaranno disponibili solo in modalità informatizzata. Questa scelta ha subito allarmato gli italiani, soprattutto i più anziani che ancora non hanno dimestichezza con i mezzi informatici. Al tempo stesso, anche i medici e i farmacisti si ritrovano ad affrontare alcune criticità. Si tratta infatti di un cambio radicale nel sistema sanitario nazionale finalizzato al completamento di quel processo di dematerializzazione che serve a rendere il sistema stesso più veloce, sicuro ed ecologico. Tutto questo, però, comporta anche dei disagi, soprattutto per gli anziani che dovranno scaricare sia le“rosse” fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, sia le “bianche“, che restano a carico dei cittadini. Vediamo dunquecambierà.