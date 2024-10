Prima fanno esplodere una rissa in discoteca e poi saltano sulle auto in sosta: il video (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alcuni ragazzi hanno partecipato a una rissa in una discoteca a Poggio Rusco, un comune che si trova nella provincia di Mantova. Hanno poi danneggiato alcune automobili saltando sui tetti. Fanpage.it - Prima fanno esplodere una rissa in discoteca e poi saltano sulle auto in sosta: il video Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alcuni ragazzi hanno partecipato a unain unaa Poggio Rusco, un comune che si trova nella provincia di Mantova. Hanno poi danneggiato alcunemobili saltando sui tetti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Rissa in discoteca - poi si divertono a saltare sulle auto in sosta (video)

(Bresciatoday.it)

Giovani e social media, un'altra notte di follia. L'ennesimo episodio tra sabato e domenica nel Mantovano, a Poggio Rusco. Dopo essere stato protagonista di una rissa presso la discoteca Priscilla (terminata con un 19enne ricoverato in ...

Omar Bassi - morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo : “Vogliamo giustizia”

(Ilgiorno.it)

Milano, 13 ottobre 2024 – "Vogliamo giustizia e la vogliamo ora", spiega al megafono Michelle Sala, cugina di Omar Bassi il 23enne di Bollate morto lo scorso 5 agosto per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria mentre era in vacanza con ...

Prima fanno esplodere una rissa in discoteca e poi saltano sulle auto in sosta: il video

(fanpage.it)

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alcuni ragazzi hanno partecipato a una rissa in una discoteca a Poggio Rusco, un comune che si trova nella ...

Virzì-Ramazzotti, i testimoni della rissa a Roma: «Si minacciavano di morte. E lei colpiva la figlia di lui»

(roma.corriere.it)

L'attrice, che ha ritirato la querela, aveva dichiarato: «Paolo Virzì le sputava addosso e la insultava con epiteti quale “brutta me..., mi...a”» La pm:«Questione di legittima difesa» ...

Fanno esplodere bancomat ma colpo fallisce: ecco cosa è successo

(msn.com)

bancomat è stato compiuto la scorsa notte intorno alle tre e mezza ai danni della sede della Bnl di via Piave a Bisceglie, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende, ad agire sarebbe stato un ...

Fanno esplodere bancomat in piena notte

(teletruria.it)

Ladri in azione in piena notte nella stazione di servizio Piccini a Sansepolcro. Fatto esplodere un bancomat. Per fortuna non si registrano altri danni alla struttura.