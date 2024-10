Pisa: picchia la compagna durante lite e aggredisce i carabinieri intervenuti. 29enne arrestato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ennesimo episodio di violenza domestica. Stavolta è accaduto la notte scorsa, 28 ottobre 2024, a Pisa dove un uomo di 29 anni e' stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pontedera con le accuse di violenza domestica, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento L'articolo Pisa: picchia la compagna durante lite e aggredisce i carabinieri intervenuti. 29enne arrestato proviene da Firenze Post. .com - Pisa: picchia la compagna durante lite e aggredisce i carabinieri intervenuti. 29enne arrestato Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ennesimo episodio di violenza domestica. Stavolta è accaduto la notte scorsa, 28 ottobre 2024, adove un uomo di 29 anni e' statodaidella compagnia di Pontedera con le accuse di violenza domestica, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento L'articololaproviene da Firenze Post.

