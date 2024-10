Anteprima24.it - Performance ambientali, Napoli sprofonda: Sos trasporti, smog, rifiuti e overtourism

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti. La città è 103esima su 106 capoluoghi, nella classifica di Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. L’anno scorso era al posto numero 98. Di male in peggio insomma. Diversi i parametri per stilare la graduatoria. Tante le criticità partenopee, in relazione allo status di metropoli. Ma non solo. Dalloai, passando per la scarsa diffusione del solare termico e fotovoltaico, fino alla “ancora insufficiente diffusione e utilizzo di infrastrutture dedicate alla ciclabilità“. Più nel dettaglio, “meritano di essere menzionati i numeri elevati delle concentrazioni di biossido di azoto” recita il rapporto. La qualità dell’aria è giudicata insufficiente.