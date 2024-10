It.newsner.com - Perché ci sono dei fiocchi sulla biancheria intima femminile

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Avete mai notato quel piccolo fiocco sul davanti dellae vi siete chiesti: “c’è?”. Non siete le sole! Anche se può sembrare una scelta di design carina, il fiocchettocintura delle mutande ha una storia lunga ed emozionante che sorprende molte persone! In qualunque parte del mondo vi troviate, è probabile che nei vostri cassetti ci sia un paio di mutandine da donna con un grazioso fiocco cucito al centro dell’elastico sul davanti. Si tratta di una caratteristica comune a diverse marche, che molte persone non notano o non passano troppo tempo ad analizzare. Ma alcuni utenti online l’hanno notato e stanno cercando di svelare il mistero del piccolo occhiello decorativo presente