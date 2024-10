Pedro fa volare la Lazio. Mourinho lo scartò, Baroni se lo gode (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Lazio vola in alto, in Italia e in Europa, e lo fa grazie ad un protagonista inatteso: Pedro. Proprio l’ex Roma, scartato senza remora da Mourinho è diventato sorprendentemente l’asso nella manica di mister Baroni che ha rigenerato il campione spagnolo sempre più beniamino della tifoseria Romatoday.it - Pedro fa volare la Lazio. Mourinho lo scartò, Baroni se lo gode Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lavola in alto, in Italia e in Europa, e lo fa grazie ad un protagonista inatteso:. Proprio l’ex Roma, scartato senza remora daè diventato sorprendentemente l’asso nella manica di misterche ha rigenerato il campione spagnolo sempre più beniamino della tifoseria

Pedro fa volare la Lazio. Mourinho lo scartò, Baroni se lo gode

