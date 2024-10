Donnapop.it - Paola Caruso si sposa, ma l’ex del suo fidanzato è furiosa: fa una rivelazione shock

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ospite di Verissimo,ha rivela che ben presto si sposerà con Gianmarco, l’uomo con il quale fa coppia e che le è stato accanto in questo periodo buio a causa della malattia di suo figlio. Nelle ultime ore, però, la ex del suosi è fatta sentire via social e ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora: Simona, infatti, ha raccontato una verità totalmente diversa da quella emersa dai racconti di. A quanto pare, quandoBonas di Avanti un Altro ha fatto la conoscenza di Gianmarco, insieme a lui c’era proprio la sua ex. I due hanno anche un figlio e il bambino era presente insieme a loro nell’albergo di Montecarlo dove alloggiavano per festeggiare il Capodanno e dove hanno incontrato anche