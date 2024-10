Operaio morto a Termini Imerese schiacciato da un traliccio: Nicasio Moncada stava usando un escavatore (Di lunedì 28 ottobre 2024) Operaio morto sul lavoro a Termini Imerese (Palermo): un 44enne stava bonificando un terreno quando è stato travolto da un traliccio. La ricostruzione degli fatti Notizie.virgilio.it - Operaio morto a Termini Imerese schiacciato da un traliccio: Nicasio Moncada stava usando un escavatore Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)sul lavoro a(Palermo): un 44ennebonificando un terreno quando è stato travolto da un. La ricostruzione degli fatti

Operaio morto a Termini Imerese schiacciato da un traliccio: Nicasio Moncada stava usando un escavatore

«Questo lavoro da solo non si poteva sicuramente fare. Come minimo serviva una gru d’aggancio per sostenere il traliccio». Lo sostiene la Fillea Cgil Palermo dopo un sopralluogo zona Fiumetorto, nel t ... (msn.com)