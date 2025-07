Le lezioni su Protezione Civile e legalità con la Polizia | 30 giovanissimi scelgono la cittadinanza attiva

L'energia e l'entusiasmo dei giovani di Borgo Lago si sono accese grazie alle lezioni su protezione civile e legalità con la Polizia, coinvolgendo 30 giovanissimi tra i 10 e i 16 anni. Questo progetto, intitolato "Anch'io sono la Protezione Civile", mira a diffondere valori di cittadinanza attiva e responsabilità, creando una generazione consapevole e pronta a fare la differenza nel proprio territorio. Un passo importante verso un futuro più sicuro e solidale.

Nel centro di Borgo Lago, in località Faldo a Montone, si sono riuniti una trentina di giovani, tutti di un'età compresa fra i 10 e i 16 anni, che hanno aderito al progetto della Protezione Civile denominato "Anch'io sono la Protezione Civile", un'iniziativa che si pone l'obiettivo di diffondere.

