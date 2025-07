Napoli e se tra Nunez e Lucca la spuntasse l’attaccante più forte d’Europa?

Il mercato del Napoli è un vero e proprio campo di sorprese: tra trattative avviate e colpi a sorpresa, i tifosi sognano un tassello speciale per l’attacco. Con Nunez e Lucca sul tavolo, la domanda sorge spontanea: e se il club azzurro puntasse all’attaccante più forte d’Europa? La risposta potrebbe cambiare le sorti della stagione e coronare il sogno di Antonio Conte di avere un bomber da superstar.

Il mercato della SSC Napoli potrebbe ancora riservare sorprese? Dopo aver annunciato Marianucci e De Bruyne e perfezionato le trattative per il trasferimento di Lang e Beukema, il club azzurro lavora per migliorare l’attacco e regalare ad Antonio Conte un bomber che se la possa giocare con Romelu Lukaku. Il nome in cima alla lista . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it