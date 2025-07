Corso base sull’abolizione della polizia | l’ultima trovata del centro sociale di Ilaria Salis C’è anche l’appoggio del Pd?

Nel cuore di Monza, il centro sociale Foa Boccaccio ha lanciato un audace corso base sull’abolizione della polizia, intitolato “Police abolition”. Più di un semplice evento, si configura come un nuovo fronte nel dibattito sociale, con il coinvolgimento anche del PD e il sostegno di Ilaria Salis, figura chiave di questa controversa iniziativa. Ma qual è il vero obiettivo di questa proposta audace? Scopriamolo insieme.

A Monza il centro sociale Foa Boccaccio ha organizzato un evento nei giardini pubblici di via San Rocco dal titolo “Police abolition – Corso base sull’abolizione della polizia”. Non si tratta di un centro sociale qualsiasi, ma di quello che secondo alcune fonti sarebbe stato fondato da Ilaria Salis. Una informazione che Repubblica, un anno e mezzo fa, ha smentito in un profilo assai simpatizzante di quella che all’epoca era ancora una militante di estrema sinistra detenuta in Ungheria: «Non è vero che Ilaria lo ha fondato, ma è vero che con quel gruppetto ha imparato la politica», vi si legge. Insomma, fondato o no, quello è il centro sociale di Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Corso base sull’abolizione della polizia”: l’ultima trovata del centro sociale di Ilaria Salis. C’è anche l’appoggio del Pd?

