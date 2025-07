Maria De Filippi? È sempre lei che decide | Valerio Scanu vuota il sacco

Valerio Scanu, il talento sardo che ha conquistato il pubblico di Amici, torna a far parlare di sé svelando la sua verità su Maria De Filippi. Dopo l'assenza al Serale e le tensioni nate in modo burrascoso, il cantante si confessa senza filtri, evidenziando come i rapporti siano attualmente inesistenti. Ma cosa riserva il futuro tra i due? La realtà è più complessa di quanto sembri...

Valerio Scanu, il noto cantante sardo classe 1990, è tornato a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi in un'intervista al quotidiano "La Repubblica". Riferendosi alla ”lite” con la conduttrice — nata dopo il mancato invito al Serale di Amici — Scanu ha chiarito, senza mezzi termini, che attualmente i contatti sono azzerati. Rispetto all'eventualità di un chiarimento, tuttavia, il cantante ha voluto precisare: “Non c'è stato, ma non sono io a non volerlo. Diciamo che è sempre lei che decide chi avere e chi no”. La frase lascia intendere un atteggiamento di attesa da parte di Scanu, che non si sbilancia contro un riavvicinamento ma sottolinea di non aver ricevuto segnali ufficiali in tal senso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Maria De Filippi? È sempre lei che decide": Valerio Scanu vuota il sacco

