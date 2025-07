Marotta Pesaro Urbino spara a una festa di compleanno | un 71enne uccide la cognata perché la musica è troppo alta

Una festa di compleanno a Marotta, Pesaro Urbino, si è trasformata in una tragedia quando un uomo di 71 anni ha aperto il fuoco, uccidendo la cognata e ferendo due altre persone. Un episodio che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando sgomento e domande senza risposta. Questa drammatica vicenda mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra calma e caos, ricordandoci l’importanza di trovare soluzioni pacifiche ai conflitti.

L'uomo ha aperto il fuoco contro i presenti: vittima una 44enne, ferita una 28enne. L'omicida ai carabinieri: "Non volevo uccidere". Il sindaco: "La tragedia ha scosso la comunità". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Marotta (Pesaro Urbino), spara a una festa di compleanno: un 71enne uccide la cognata perché "la musica è troppo alta"

