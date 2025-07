Elisa Longo Borghini | Abbiamo sognato questa giornata ora difendiamoci con il cuore

Abbiamo sognato questa giornata, ora difendiamoci con il cuore. Elisa Longo Borghini si è distinta con un attacco deciso e un’interpretazione brillante della salita di Monte Nerone, conquistando la seconda posizione e la maglia rosa di leader alla vigilia dell’ultima tappa. La piemontese della UAE Team ADQ sta scrivendo una pagina indimenticabile nel Giro d’Italia femminile, dimostrando che la passione e la determinazione vincono sempre.

Elisa Longo Borghini si è resa protagonista di uno splendido attacco congiunto insieme alla compagna di squadra Silvia Persico durante la settima tappa del Giro d’Italia femminile e ha poi interpretato brillantemente la dura salita di Monte Nerone, tagliando il traguardo in seconda posizione e indossando la maglia di rosa di leader della classifica generale alla vigilia dell’ultima frazione. La piemontese della UAE Team ADQ svetta in testa alla graduatoria La nostra portacolori ha meritato la vetta della graduatoria e primeggia con un margine di 22” su Reusser e 1’11” su Gigante alla vigilia della tappa conclusiva, in programma domenica 13 luglio: 134 chilometri da Forlì a Imola, il circuito finale andrà percorso tre volte e prevede le salite di Mazzolano e Cima Gallisterna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisa Longo Borghini: “Abbiamo sognato questa giornata, ora difendiamoci con il cuore”

In questa notizia si parla di: elisa - longo - borghini - abbiamo

Elisa Longo Borghini: “Al Giro per la classifica, al Tour per le tappe. Mondiale durissimo? Meglio per me” - Elisa Longo Borghini si conferma una protagonista assoluta nel mondo del ciclismo, dimostrando di saper affrontare ogni tappa con eleganza e determinazione.

Chi vincerà il Giro d'Italia Femminile 2025? Abbiamo chiesto ai fan e le risposte sono state piene di passione! Elisa Longo Borghini è in testa alle previsioni, Chiara Consonni riceve un po' d'amore, ma... Un grande applauso alla nostra ambasciatrice Tiff Vai su X

Giro d'Italia femminile 2025, Lorena Wiebes fa sua la volata di Trento. Chiude quarta Elisa Longo Borghini Vai su Facebook

Elisa Longo Borghini: “Abbiamo sognato questa giornata, ora difendiamoci con il cuore”; Elisa Longo Borghini: La prossima volta non mi prenderanno; Elisa Longo Borghini torna in gara al Brabante: Ho Voglia di correre e provare le mie sensazioni.

LONGO BORGHINI IN ROSA. «ABBIAMO SOGNATO PER MESI UNA GIORNATA COSI'» - Nella tappa più attesa di questo Giro d’Italia Women, UAE Team ADQ ha firmato una vera e propria impresa. Secondo tuttobiciweb.it

Settima tappa del Giro d’Italia Women 2025 - Sul Monte Nerone trionfa ancora l’australiana Sarah Gigante – Ribaltone in classifica generale: la nuova Maglia Rosa è Elisa Longo Borghini ... Segnala ladigetto.it