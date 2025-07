Caldo a Roma cento ventilatori donati dagli avvocati ai detenuti

In un gesto di solidarietà e attenzione, l'Ordine degli Avvocati di Roma ha stanziato oltre 100 ventilatori per alleviare il calore estremo nelle carceri di Rebibbia e Regina Coeli. Una iniziativa concreta che dimostra come anche in momenti difficili, la comunità professionale può fare la differenza, migliorando le condizioni di vita di chi si trova in situazioni di disagio. Questo gesto rappresenta un esempio di umanità e responsabilità sociale.

L'ordine degli avvocati di Roma ha deciso di stanziare dei fondi per oltre 100 ventilatori destinati alle persone detenute a Rebibbia (reparti maschile e femminile) e Regina Coeli. Una risposta, questa, che è stata voluta dare tenendo conto del caldo che ha in questo periodo ha investito la città. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Paolo Nesta, presidente del consiglio dell'ordine dei legali capitolini: "Il diritto alla dignità e alla salute appartiene a ogni essere umano"

