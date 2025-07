In questo giorno Emmanuel Petit la SBC di FC 25

Pronti a sfidare le sfide di EA Sports FC 25? Oggi vi portiamo alla scoperta della SBC dedicata al celebre Emmanuel Petit, uscita il 12 luglio 2025. Con 12 sfide da completare e un premio esclusivo, questa occasione è imperdibile per ogni appassionato! Non perdere l’opportunità di ottenere questa leggenda: ecco tutto ciò che devi sapere per conquistare la tua Icona. Leggi oltre e inizia subito!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Emmanuel Petit uscita in data 12 luglio 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon I dettagli della SBC Emmanuel Petit. Numero sfide: 12. Premio: 1x Icona Emmanuel Petit Non scambiabile. Costo al momento dell'uscita: 590.000 Crediti circa. Scadenza: 26 luglio 2025. Leggenda nata. Premio: 1x Small Silver Players Pack Esattamente 11 giocatori Rari. Qualità giocat.: Esattamente Giocatori bronzo. Astro nascente. Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack Esattamente 11 giocatori Rari.

In questo giorno Emmanuel Petit, la SBC di FC 25.

