Calcio Rinaldini e Manuzzi si presentano | Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di fare bene

Calcio Rinaldini e Manuzzi si presentano: con entusiasmo e determinazione, sveliamo i nuovi talenti che arricchiscono il Forlì Calcio. La società di Viale Roma ha ufficialmente accolto Damiano Rinaldini e Francesco Manuzzi, giovani promettenti che hanno abbracciato con convinzione il nostro progetto. Siamo certi che questa collaborazione porterà grandi risultati, alimentando la passione e il sogno di raggiungere traguardi importanti insieme.

Tempo di presentazioni in casa Forlì Calcio con la società di Viale Roma che ha presentato ufficialmente due dei nuovi innesti, Damiano Rinaldini e Francesco Manuzzi. "Sono due ragazzi che hanno sposato velocemente il nostro progetto convinti della bontà delle nostre idee, crediamo fortemente che.

