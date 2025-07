Numero chiuso alla Baia del Silenzio | Ma la gente posa gli asciugamani fin dal mattino presto

Alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, il numero chiuso è rigorosamente rispettato, ma l'affluenza cresce sin dalle prime luci dell'alba. Molti bagnanti, infatti, arrivano prima dell'apertura ufficiale delle 8:30 per posizionare asciugamani e ombrelloni, creando una sorta di "segnaposto" che rende difficile l'accesso a chi desidera godersi questa meraviglia in modo più spontaneo. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla gestione e il rispetto reciproco in uno dei luoghi più affascinanti della Liguria.

L'accesso è monitorato tutti i giorni dalle 8,30 alle 17,30, ma molti bagnanti arrivano prima e posizionano asciugamani e ombrelloni, come "segnaposti" per occupare una porzione di spiaggia per loro. Questo sarebbe quello che succede alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, dove è partito.

Baia del Silenzio a numero chiuso, accesso da tre varchi - La splendida Baia del Silenzio di Sestri Levante, uno degli angoli più suggestivi della Riviera ligure, si prepara a preservare il suo incanto attraverso una nuova ordinanza.

Numero chiuso alla Baia del Silenzio: Ma la gente posa gli asciugamani fin dal mattino presto; Sestri: “Baia del silenzio a numero chiuso, senza controlli non funziona”; Sestri Levante, multa a chi gira scalzo: i divieti dell'estate.

Sestri: “Baia del silenzio a numero chiuso, senza controlli non funziona” - Da "Progresso per Sestri" Numerosi cittadini ci hanno segnalato che il contingentamento in Baia del Silenzio funziona poco e male. Scrive msn.com

Baia del Silenzio a numero chiuso, le regole: “Niente grandi tende né cani” - Tre varchi presidiati dal personale di una ditta savonese per due mesi tutti i giorni dalle 8. Segnala ilsecoloxix.it