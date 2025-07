Parodi Anm | Lanciare raccolta firme sull' emergenza carceri

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Parodi, ha annunciato una raccolta firme per affrontare l’emergenza carceri, un problema urgente e prioritario per la nostra giustizia. Con questa iniziativa, si cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle condizioni delle strutture penitenziarie, affinché venga adottato un nuovo impulso di riforme. È il momento di far sentire la nostra voce e chiedere interventi concreti per un sistema più giusto e umano.

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2025 Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Parodi, ha annunciato una raccolta firme sull'emergenza carceri: "È un punto prioriario per questa Giunta, lo abbiamo indicato come problema prioritario a Nordio e Meloni". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

