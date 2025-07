Caduti in guerra l' associazione bersaglieri depone fiori al sacrario di Bonamorone

Oggi pomeriggio, l’associazione Bersaglieri di Agrigento ha onorato i Caduti in guerra deponendo fiori al sacrario di Bonamorone. In un momento di sobria commozione, alla cerimonia hanno partecipato autorità e cittadini, rendendo omaggio a chi ha sacrificato la vita per la libertà. Tra i presenti, il viceprefetto Antonio Volpe e il sindaco Francesco Micciché hanno sottolineato l’importanza di ricordare il valore del patrimonio condiviso. Due soci hanno…

