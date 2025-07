Arrivano temporali di forte intensità | domenica 13 luglio allerta gialla nel Parmense

Previsioni meteo allarmanti per il 13 luglio in Emilia-Romagna: temporali intensi si abbattono sul Parma e tutto il territorio regionale. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, segnalando potenziali rischi per la sicurezza di cittadini e infrastrutture. È fondamentale restare aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa ondata di maltempo. La protezione e la prudenza sono le nostre armi migliori contro gli eventi meteorologici estremi.

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo di colore giallo valida per domenica 13 luglio, che riguarda Parma, il Parmense e tutto il territorio regionale. Per domenica 13 Luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità , con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: domenica - luglio - temporali - forte

Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo - Preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: domenica 6 luglio, nel meraviglioso scenario di Villa Manin a Codroipo, torna la regina del rock italiano, Gianna Nannini.

Dalla notte di domenica fino alla mattinata di lunedì 07 luglio, un fronte freddo attraverserà velocemente il Lazio, favorendo la formazione di nuclei temporali localmente di forte intensità . Dalle Vai su Facebook

Buonasera a tutti. Domani domenica 6 luglio avremo piogge e temporali anche di forte intensità su molte zone del Nord Italia. In particolare su Piemonte, Veneto e Friuli. Tra le zone piu colpite ci saranno le zone costiere del Veneto e quindi le province di Vene Vai su X

Arrivano temporali di forte intensità : domenica 13 luglio allerta gialla nel Parmense; Avviso meteo: allerta per temporali e fenomeni intensi dalla serata di sabato 12 a domenica 13 luglio; I comuni toscani in allerta arancione: la mappa. Domenica a rischio di forti temporali.

Meteo, domenica 13 luglio a rischio temporali: ecco dove - Sabato prevalenza di sole ma domenica 13 una perturbazione determinerà una nuova fase instabile su parte del Centro- Si legge su meteo.it

Maltempo Roma domani, temporale e forte vento domenica 13 luglio: dove e quando, le previsioni - Negli ultimi giorni anche la Capitale ha potuto crogiolarsi nel calo delle temperature che ha investituto l'intera penisola, concedendo una preziosa ... Lo riporta msn.com