La guerra dei dazi L' allarme della Cgia una stangata sul made in Italy da 35 miliardi euro all’anno

La guerra dei dazi minaccia il cuore del Made in Italy, con una stangata stimata di 35 miliardi di euro all’anno. Le parole di Confcooperative e Coldiretti descrivono un colpo devastante, mentre l’allarme si fa più forte con la minaccia di dazi al 30% annunciata da Donald Trump. In questo scenario turbolento, Emanuele Orsini di Confindustria invita a mantenere calma e nervi saldi, perché la stabilità è essenziale per uscire indenni.

«Un colpo da ko tecnico», dice Confcooperative. «Un colpo mortale» per Coldiretti. Una stangata sul made in Italy da «35 miliardi euro all'anno», calcola la Cgia. La lettera di Donald Trump all'Europa che annuncia dazi al 30% mette in forte allarme le imprese. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, però avverte: «Ora serve mantenere tutti la calma e avere i nervi saldi. Non possiamo.

