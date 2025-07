Real Madrid uno tra Mbappé e Vinicius è di troppo? Decide Xabi Alonso

Il Real Madrid si trova a un crocevia decisivo: tra Mbappé e Vinicius, uno potrebbe dover lasciare il club, con Xabi Alonso che ha totale libertà di scelta grazie al supporto di Perez. La tensione cresce mentre si cerca di trovare un equilibrio tra talento e strategia, ma quale sarà la decisione finale? Il futuro dei Blancos è appeso a un filo, e le prossime mosse potrebbero rivoluzionare la squadra.

