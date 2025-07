Milan tutto pronto per lo sbarco di Modric | fissate le visite mediche | CMIT

Milano si prepara ad accogliere un vero e proprio colpo di scena: Luka Modric, il mago croato del Real Madrid, sta per diventare un nuovo simbolo del Milan. Dopo tredici anni di successi tra le fila dei blancos, il centrocampista si appresta a firmare il suo contratto con il club rossonero, portando esperienza, classe e vittoria in una delle squadre più ambiziose d’Italia. La sua avventura milanese sta per iniziare: il futuro è già scritto.

Il fuoriclasse croato sbarca in rossonero a costo zero dopo tredici anni al Real Madrid, col quale ha vinto 27 titoli tra cui 6 Champions League È tutto pronto per lo sbarco a Milano e al Milan di Luka Modric. La trattativa col croato è chiusa a doppia mandata già da diverse settimane, per il croato è pronto un contratto annuale con opzione soltanto da firmare. Milan, tutto pronto per lo sbarco di Modric: fissate le visite mediche (LaPresse) – Calciomercato.it Come raccolto da Calciomercato.it, Modric atterrerà a Milano lunedì per svolgere le rituali visite mediche prima della firma sul contratto fino a giugno 2026 con opzione per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, tutto pronto per lo sbarco di Modric: fissate le visite mediche | CM.IT

