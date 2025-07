Tragico incidente in Puglia | scontro auto-ambulanza i mezzi vanno a fuoco Muore ex sindaco 5 feriti

Un grave incidente in Puglia ha sconvolto la comunità: uno scontro tra un'auto e un'ambulanza, con i mezzi che sono finiti a fuoco, provocando un bilancio drammatico di un morto e cinque feriti, uno in gravi condizioni. La tragedia si è verificata nel cuore della regione, lasciando sgomento e tristezza. Il dolore e la preoccupazione si diffondono tra cittadini e autorità, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa terribile disgrazia.

Scontro tra un'auto e un'ambulanza in Puglia e un bilancio drammatico: un morto e 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il tragico e terribile incidente è avvenuto nel. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente in Puglia: scontro auto-ambulanza, i mezzi vanno a fuoco. Muore ex sindaco, 5 feriti

In questa notizia si parla di: tragico - puglia - scontro - auto

Tragico incidente in Puglia: scontro auto-ambulanza, il mezzo di soccorso va a fuoco. Un morto e 5 feriti - Un drammatico incidente in Puglia scuote la provincia: uno scontro tra auto e ambulanza si è concluso con un bilancio tragico, una vittima e cinque feriti, uno dei quali in condizioni gravissime.

Tragico incidente in Puglia: scontro auto-ambulanza, il mezzo di soccorso va a fuoco. Un morto e 5 feriti Vai su X

Disastro ferroviario: le cerimonie commemorative ad Andria, Corato e Bari #puglia #bari #andria #corato #tragedia #ricordo #attualità Vai su Facebook

Tragico incidente in Puglia: scontro auto-ambulanza, i mezzi vanno a fuoco. Muore ex sindaco, 5 feriti; Incidente tra Andria e Bisceglie sulla provinciale, scontro tra auto e bilancio tragico: morta donna incinta; Tragico impatto tra auto e camion: morti due giovani di 23 e 26 anni.

Tragico incidente in Puglia: scontro auto-ambulanza, il mezzo di soccorso va a fuoco. Un morto e 5 feriti - Scontro tra un'auto e un'ambulanza in Puglia e un bilancio drammatico: un morto e 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Scrive msn.com

Scontro tra un'auto e l'ambulanza, il mezzo di soccorso va a fuoco: un morto e cinque feriti. La vittima è l'ex sindaco di San Giovanni Rotondo - Incidente stradale tra un'auto e un'ambulanza in Puglia e un bilancio drammatico: un morto e 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Segnala msn.com