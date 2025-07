Ai domiciliari per maltrattamenti continua a perseguitare la ex | 35enne arrestato in pieno centro a Empoli

Un uomo di 35 anni, già ai domiciliari per maltrattamenti, ha continuato a perseguitare l'ex compagna, agendo in pieno centro a Empoli. La sua condotta irresponsabile ha portato all'arresto, confermando la gravità delle sue azioni. Ora dovrà scontare tre anni e due mesi in carcere, un monito deciso contro ogni forma di violenza domestica e disobbedienza alle misure restrittive.

Un 35enne è stato arrestato a Empoli per maltrattamenti e violazione della detenzione domiciliare. Dovrà scontare 3 anni e 2 mesi in carcere.

