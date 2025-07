Coleottero giapponese nuove trappole per fermare i danni in Lombardia

Con l’arrivo dell’estate, in Lombardia cresce l’allarme per la Popillia japonica, il coleottero giapponese che mette a rischio il verde pubblico e i nostri spazi verdi. Per contrastare questa minaccia, nuove trappole innovative sono state sviluppate, offrendo speranza e strategie efficaci per proteggere alberi, piante ornamentali e coltivazioni. Una battaglia che richiede azioni tempestive e tecnologia all’avanguardia per preservare la bellezza naturale della regione.

In Lombardia è allarme per la Popillia japonica, meglio nota come coleottero giapponese, un insetto che minaccia il verde pubblico e i giardini privati, nonché le campagne. Foglie che diventano trasparenti in poche ore, alberi spogliati del verde e piante ornamentali ridotte a scheletri: la Popillia japonica è vorace: gli adulti sono stati segnalati su più di 300 specie vegetali. Il periodo della Popillia japonica. Con l’arrivo dell’estate, l’insetto infestante ha raggiunto il picco stagionale. È visibile in modo particolare a Milano, dove le segnalazioni si moltiplicano da fine maggio. Il coleottero giapponese è una specie aliena invasiva, che è stata osservata per la prima volta in Europa nel 2014 nel Parco del Ticino, tra Piemonte e Lombardia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Coleottero giapponese, nuove trappole per fermare i danni in Lombardia

