Il sorriso di Kate Middleton illumina Wimbledon, cancellando ogni ombra con il suo fascino innato. La madrina dell’All England Club incanta tifosi e fotografi, confermando il suo ruolo di icona di stile ed eleganza. Con un look sofisticato che riflette raffinatezza e spontaneità, la principessa del Galles si presenta al pubblico, pronta a rendere indimenticabile questa finale. E, come sempre, il suo fascino conquista tutti, dimostrando che...

Londra, 12 luglio 2025 – Non poteva mancare lei, la madrina dell’All England Club, alla finale femminile di Wimbledon. Kate Middleton ha catturato l’attenzione dei fotografi e del pubblico al suo ingresso del royal box del campo centrale per il match tra Iga Swiatek e Amanda Anisimova. In un completo color crema, con top a collo alto e cintura sopra una gonna morbida, la principessa del Galles ha sfoggiato una spilla-fiocco con i colori del torneo londinese, verde e viola. Scortata dalla presidente dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club Debbie Jevans, Kate si è accomodata nel mezzo del palco riservato ai reali e ai loro ospiti, fra gli applausi degli spettatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kate Middleton incanta Wimbledon: il sorriso che spazza via tutte le ombre

