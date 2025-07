Artisti di strada il comitato Centro storico | Difenderemo il regolamento della giunta Bucci

Il dibattito sugli artisti di strada a Genova si riaccende, spinto dalle recenti critiche al regolamento della giunta Bucci e dalla volontà di revisione dell'attuale amministrazione. Dopo un anno di polemiche e confronti, il Comitato Centro Storico si schiera ancora una volta a tutela delle libere espressioni artistiche, sostenendo che un equilibrio tra regolamentazione e libertà creativa sia fondamentale per valorizzare il cuore pulsante della città. La sfida ora è trovare un nuovo accordo che valorizzi l’arte di strada come patrimonio culturale condiviso.

Si riaccende il dibattito sul regolamento delle arti di strada a Genova, dopo le critiche alle norme varate un anno fa dalla giunta Bucci e la disponibilità della nuova amministrazione a rivedere tutto. Se ne è parlato giovedì nel corso dell'ultimo consiglio comunale, con un'interrogazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Terni, orari, zone e limiti: il consiglio comunale approva il regolamento per gli artisti di strada - Il consiglio comunale di Terni ha approvato con 27 voti favorevoli e 1 astenuto un nuovo regolamento per gli artisti di strada, sancendo un importante passo per la valorizzazione di queste espressioni artistiche.

