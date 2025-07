Giancarlo Di Vella il prof condannato per violenza sessuale e molestie torna a insegnare a Bari

La vicenda di Giancarlo Di Vella, ex professore condannato per violenza sessuale e molestie, torna alla ribalta a Bari. Nonostante la condanna, la sua idoneità emerge da un concorso universitario, sollevando polemiche e interrogativi sul diritto di reinserimento nel mondo accademico. La questione rimane complessa: l’università ha chiarito che non l’ha ancora assunto, ma il suo ritorno solleva dibattiti etici e giuridici cruciali.

«C'è solo un’idoneità da parte della commissione. Non è stato assunto». Lo precisa più volte il rettore dell’università Lum di Casamassima (Bari), Antonello Garzoni, dopo la pubblicazione degli atti di un concorso per un posto di prima fascia per medicina legale nel quale si evince che l’unico candidato che ha preso parte al bando, Giancarlo Di Vella, è risultato idoneo. Ma su Di Vella,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giancarlo Di Vella, il prof condannato per violenza sessuale e molestie torna a insegnare a Bari

