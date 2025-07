I dubbi sull'età di San Siro per riconoscere il vincolo storico | in una foto del 1955 si vede il secondo anello

Se hai mai osservato una foto di San Siro del 1955 e ti sei chiesto se il secondo anello fosse visibile prima del collaudo ufficiale, potresti aver scoperto un dettaglio sorprendente sulla sua storia. La presenza di questa struttura nella foto potrebbe rappresentare il primo indizio che il vincolo storico sia stato già riconosciuto in quell’epoca. Ma quali sono gli aspetti che ci fanno pensare a questa possibilità ? Continua a leggere per svelarlo!

A gennaio 1955 sarebbe stata scattata una foto in cui alcuni tifosi siederebbero nel secondo anello dello Stadio San Siro, ben prima del suo collaudo avvenuto a novembre 1955. Nel caso in cui fosse così, il vincolo storico potrebbe essere giĂ scattato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

San Siro, la tegola del ministro Giuli: “Verifica sul vincolo sul secondo anello, potrebbero essere già passati 70 anni” - Il futuro di San Siro si tinge di nuovi interrogativi. Durante un’interrogazione in Senato, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha aperto uno spiraglio, suggerendo che i vincoli sul secondo anello, ormai prossimo ai 70 anni, potrebbero essere superati.

